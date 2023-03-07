《股壇解碼－戴名》美經濟游刃有餘，醫思（２１３８）通關難救

《股壇解碼》Ｎｏｖａｖａｘ， Ｉｎｃ。（ＮＶＡＸ）在市場對新冠疫苗的需求和憧憬減

弱下，股價從２０２１年的高位２９０美元一直下跌至最近的７﹒６９美元，投資者要留意其他

疫苗相關股份都可能出現盈利大幅倒退的表現。Ｃｏｓｔｃｏ（ＣＯＳＴ）上季營收遜預期，當

中高價非必需品銷情表現最差，市場揣測可能是經濟即將見頂的預兆，但美國上周首領失業人數

連續７星期低於２０萬，數據顯示美國經濟仍然強勁，加上美國前財政部長薩默斯的鷹派言論，

看來聯儲局在本月１６日加息０﹒５％的概率非常大，美股短期內大幅波動難免，投資者切勿急

追。



＊漸露疲態＊



德國２月份製造業ＰＭＩ終值由前值４７﹒３向下修訂至４６﹒３，創三個月低位並且輕微

低於市場預期的４６﹒５。法國２月製造業ＰＭＩ終值向下修訂急降至４７﹒４，重新陷入收縮

並創四個月低位，市場原先預期確認初值為４７﹒９，加上歐元區２月製造業ＰＭＩ終值確認由

前值４８﹒８（五個月高位）回落至４８﹒５， 歐元區２月份ＨＩＣＰ通脹年率初值由紀錄高

位（１０﹒６％）連續第四個月放緩至８﹒５％並且創九個月低位，雖然仍然高於市場預期上升

８﹒２％，但是放緩趨勢不改，意大利２月份ＣＰＩ初值按年升幅連續第三個月放緩至９﹒２％

（前值升１０％），高於市場預期的８﹒８％並且已連升２６個月，但以德國和法國為首的歐元

區經濟相信已經行人止步。



＊撲朔迷離＊



據國統局公布中國２月份官方製造業採購經理指數，非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產

出指數分別為５２﹒６％、５６﹒３％和５６﹒４％，製造業ＰＭＩ更創２０１２年４月份以來

最高，至於反映中小企的財新中國製造業ＰＭＩ ２月份錄得５１﹒６，較１月上升２﹒４個百

分點亦是自２０２２年８月來首次高於５０的臨界點，出口增長自去年１０月開始出現負數，在

出口欠增長的情況下，製造業ＰＭＩ創近期高位就有點百思不得其解。



＊愈升愈有＊



恒指期權急升至６１：３９的購沽比例，牛熊證街貨輕微下跌至４７：５３的比例，之前的

遠期認購期權倉位２４０００點絲毫不減，上周提及熊證重倉位越追越貼現價，散戶果然被一舖

清袋，現時熊證仍然相對貼價，散戶不宜短線沽空，反而可以繼續分段入市博反彈，恒指短線反

彈目標２２３００點附近。傳聞中國恒大（０３３３３）與海外債權人的債務重組談判破裂，香

港法院很大機會在本月２０日對中國恒大下達清算令，事件將掀起另一波內房股的下跌潮。



＊股票簡評＊



醫思健康（０２１３８）主要從事提供醫療、準醫療、傳統美容、獸醫服務、銷售護膚和美

容產品，集團主要以ＤＲ ＲＥＢＯＲＮ品牌提供醫學美容服務，集團中期業績顯示營業額增長

約３２％，相反股東應佔溢利卻出乎意料地下降５０％，期內收入增長主要來自醫療服務，但要

注意的是去年同期由於疫情關係以致基數偏低，雖然數字上增長接近４８％，但分部溢利卻下降

接近４９％，估計是集團採取價格戰以平價搶佔市場引致業績有增長但仍入不敷支。

集團近年亦透過內部擴張和對外併購壯大業務，截至去年９月底的六個月已進行總估值約

２﹒２億元的併購交易，當中涵蓋多個醫學專科服務、獸醫和健康檢查服務，雖然可以進一步強

化集團的醫療服務，但卻為醫思健康帶來更多的固定開支，上月初集團的全資附屬公司

Ｕｎｉｏｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ以總代價１﹒３７５億元認購

Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｃｏｎｎｅｃｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＥＣＬ）全部股權，而ＥＣＬ主要從

事分銷美容設備，美容相關消耗品以至租賃美容設備，這筆交易最讓筆者不明的是ＥＣＬ本身是

分銷商而不是製造商，按道理對醫思健康的協同效應不大。

雖然賣方作出利潤保證承諾，但在美容業面對的艱難環境下還進取收購，唯一的可能是集團

業績已進入瓶頸位置，只能以收購合併來交出好成績，加上中期業績顯示集團的現金和現金等價

物只有約７億元，單醫生和員工支出便遠超此數，加上銀行借款卻接近４億元，資金流是否充裕

實在是一大疑問，隨著完全通關已有一段時間，零售和服務行業並沒有出現明顯好轉的情況下，

市場對通關後的預期出現重大的落差，這些都不利醫思健康股價的後市走勢，投資者有貨可以先

沽，等待股價回落至６元附近再考慮買入。

《資深市場人士 戴名》



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