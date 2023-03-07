【兩會焦點】消息：港區人大早上獲領導人接見

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，港區人大代表團早上在北京人民大會堂香港廳，獲黨和

國家領導人接見。

５年前兩會換屆，十九屆中共中央政治局常委、時任中央書記處書記王滬寧在香港代表團參

與討論，其後４年則由主管港澳事務的國務院常務副總理韓正參加有關活動。（ｃｌ）

