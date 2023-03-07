【國安立法】港府強烈反對聯合國經社文權利委員會失實審議結論

《經濟通通訊社７日專訊》香港政府深夜發表聲明表示，強烈反對聯合國經濟、社會與文化

權利委員會就香港特區提交的第四次報告所發表的審議結論，並對委員會執意就香港多方面情況

作出失實、偏頗和誤導的內容，表示強烈不滿和堅決拒絕。

發言人表示，委員會就不同範疇提出檢討香港國安法的建議，非但毫無事實根據，亦著實令

人費解。委員會全然漠視香港居民的基本權利和自由，已根據基本法在憲制層面獲得保障。特區

政府亦強烈反對委員會毫無理據地抹黑特區政府在２０１９年黑暴期間的執法行動。

發言人指出，委員會有關廢除國安處舉報熱線的建議實屬無理，指出熱線一直便利市民透過

不同平台提供與國家安全相關的資料或舉報，並反駁委員會指職工會權利倒退的失實內容，指出

２０１９年至２０２２年已登記職工會數目的顯著增幅，足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無

損，亦從不受動搖。在香港行使的結社自由和權利，亦從沒受損。而執法機關對非法行為作出適

當行動，不應被錯誤理解為冒犯職工會權利。

發言人認為，無需另設額外的人權機構，特區政府會確保現行的機制能繼續有效地保障在香

港的基本權利和自由。（ｂｎ）（ｚｚ）

