  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2023 09:24

【國安立法】港府強烈反對聯合國經社文權利委員會失實審議結論

　　《經濟通通訊社７日專訊》香港政府深夜發表聲明表示，強烈反對聯合國經濟、社會與文化
權利委員會就香港特區提交的第四次報告所發表的審議結論，並對委員會執意就香港多方面情況
作出失實、偏頗和誤導的內容，表示強烈不滿和堅決拒絕。
　　發言人表示，委員會就不同範疇提出檢討香港國安法的建議，非但毫無事實根據，亦著實令
人費解。委員會全然漠視香港居民的基本權利和自由，已根據基本法在憲制層面獲得保障。特區
政府亦強烈反對委員會毫無理據地抹黑特區政府在２０１９年黑暴期間的執法行動。
　　發言人指出，委員會有關廢除國安處舉報熱線的建議實屬無理，指出熱線一直便利市民透過
不同平台提供與國家安全相關的資料或舉報，並反駁委員會指職工會權利倒退的失實內容，指出
２０１９年至２０２２年已登記職工會數目的顯著增幅，足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無
損，亦從不受動搖。在香港行使的結社自由和權利，亦從沒受損。而執法機關對非法行為作出適
當行動，不應被錯誤理解為冒犯職工會權利。
　　發言人認為，無需另設額外的人權機構，特區政府會確保現行的機制能繼續有效地保障在香
港的基本權利和自由。（ｂｎ）（ｚｚ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態07/03/2023
人民幣首超美元，成莫斯科交易所2月交易額最大貨幣
人氣文章財經熱話07/03/2023
外匯局指跨境匯款政策沒變；麥樸思稱無法取款已解決
人氣文章開市Good Morning07/03/2023
黃瑋傑指現為內地電訊商6G投資期　資本開支大增或拖股價後腿
人氣文章國際動態07/03/2023
金與正警告美韓，若攔截北韓試射戰略導彈將視為宣戰
人氣文章財經熱話07/03/2023
【虛幣世界】Silvergate資本問題惹關注，比特幣橫行
人氣文章中國故事06/03/2023
《神州經脈》兩會開幕　經濟目標保守　消費為增長主力　Ａ場軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金