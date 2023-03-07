【香港政情】傳李慧琼勢任人大常委，會否退任民建聯主席成焦點

《經濟通通訊社７日專訊》據《星島日報》專欄文章指出，全國兩會正在北京召開，港區人

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味人大「新丁」、現年４８歲的李慧琼勢將接替譚耀宗，出任全國人大常委，並有望成為歷來最

年輕的港區人大常委，政界關注，身兼多職的李慧琼會否繼續出任民建聯主席。（ｃｌ）





