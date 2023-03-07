【兩會焦點】趙樂際晤港區人大，冀香港拼搏自強作出新貢獻

《經濟通通訊社７日專訊》港區全國人大代表早上獲中共中央政治局常委、中央政治局常委

趙樂際接見，會面進行約一小時。代表團團長馬逢國引述趙樂際表示，未來５年是香港發展的關

鍵時刻，希望香港守正創新，拼博自強，團結奮進，發揮香港的特別優勢，作出香港新的貢獻，

並支持特區政府依法施政。



＊冀人大匯聚護港愛國強大力量＊



全國人大代表早上到大會堂開會，趙樂際參與港區代表小組的會議，港澳辦主任夏寶龍、中

聯辦主任鄭雁雄、全國人大常委會法工委主任沈春耀等人亦在場。

馬逢國認為，趙樂際提到的守正創新的意思，是要全面準確貫徹落實一國兩制，破解治理和

發展的難題，重點是要堅持一國兩制初心及原來的目標。他又指，趙樂際期望港區人大帶頭反對

所有干擾和破壞一國兩制的言行，匯聚護港愛國的強大力量，亦要做到帶頭支持行政長官、特區

政府依法施政，支持特區政府施政新理念新作風，希望能達至良政善治，



＊仍有外國邪惡力量造謠抹黑＊



港區人大代表陳勇引述趙樂際指，港區人大代表要帶頭堅決維護國家安全，匯聚愛國愛港的

強大力量。他指目前仍有外國邪惡力量，不時造謠、抹黑、煽風點火，一旦放鬆，破壞香港一國

兩制大局穩定的問題，隨時死灰復燃。

被問到趙樂際將來是否會主管港澳事務，馬逢國回應稱，根據過往經驗，預期趙樂際會在新

一屆中央政府中擔當重要角色，但具體人事安排，仍需等待選舉程序才知道。（ｃｌ）

