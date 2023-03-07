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07/03/2023 09:29

【外圍經濟】南韓第四季度ＧＤＰ按月跌０﹒４％，按年升１﹒３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》南韓央行發布第四季度國內生產總值（ＧＤＰ）修正值，當季經
濟按月跌０﹒４％，與初值一致；按年增長１﹒３％，初值為增長１﹒４％。
　　第四季度製造業按月下降４﹒４％，按年下降２﹒７％。第四季度電力售賣、零售、住宿和
餐飲服務按月增長１％，按年增長５﹒８％。（ｒｃ）

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