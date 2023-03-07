【外圍經濟】莫德納今年或於人體測試猴痘及禽流感疫苗

《經濟通通訊社７日專訊》莫德納正考慮今年對猴痘及禽流感疫苗進行人體測試。
公司總裁Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｈｏｇｅ受訪時表示，莫德納正在探索把信使ＲＮＡ疫苗用在不
同疾病的病原體上，其中大多數現時處於開發的早期階段。在完成初步工作後，針對猴痘和禽流
感的疫苗將推進到臨床試驗階段。
他表示，公司開發疫苗是為了公共衛生，不過仍然需要各國的監管機構及官員參與。
（ｒｃ）
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