  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2023 10:55

【外圍經濟】莫德納今年或於人體測試猴痘及禽流感疫苗

　　《經濟通通訊社７日專訊》莫德納正考慮今年對猴痘及禽流感疫苗進行人體測試。
　　公司總裁Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｈｏｇｅ受訪時表示，莫德納正在探索把信使ＲＮＡ疫苗用在不
同疾病的病原體上，其中大多數現時處於開發的早期階段。在完成初步工作後，針對猴痘和禽流
感的疫苗將推進到臨床試驗階段。
　　他表示，公司開發疫苗是為了公共衛生，不過仍然需要各國的監管機構及官員參與。
（ｒｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話07/03/2023
【領展供股】持一手領展沽供股權唔夠俾使費 買齊100份照供
人氣文章香港要聞07/03/2023
傳李慧琼勢任人大常委，會否退任民建聯主席成焦點
人氣文章大行報告07/03/2023
【大行炒D乜】中信里昂叫買電訊三寶　花旗點評金融股　一表盡掌握
人氣文章國際動態07/03/2023
德國5G網絡據報禁用華為、中興通訊部分部件
人氣文章國際動態07/03/2023
人民幣首超美元，成莫斯科交易所2月交易額最大貨幣
人氣文章財經熱話07/03/2023
外匯局指跨境匯款政策沒變；麥樸思稱無法取款已解決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金