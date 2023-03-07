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07/03/2023 11:14

【外圍經濟】聯邦快遞及３Ｍ債券潛在較大下跌風險

　　《經濟通通訊社７日專訊》彭博行業研究表示，聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）及３Ｍ發行的債券
最有可能下跌，因為市場正在應對不斷上升的利率、經濟可能衰退，以及基本面疲軟。
　　彭博行業研究指出，在藍籌股中債券交易價格最緊的公司，即意味著投資者認為這些公司的
債務風險較低，它們最容易受到未來６至１２個月潛在息差擴大的影響。
　　分析師表示，基本面疲軟和評級下行對於一些公司來說仍然是相當大的風險，他們繼續受到
通脹壓力、需求減少及供應限制的挑戰。（ｒｃ）

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