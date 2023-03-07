【外圍經濟】美銀ＣＥＯ認為使用ＣｈａｔＧＰＴ前還有工作要做

《經濟通通訊社７日專訊》美國銀行行政總裁Ｂｒｉａｎ Ｍｏｙｎｉｈａｎ表示，在使用
例如ＣｈａｔＧＰＴ之
類的流行技術之前，華爾街還有一些工作要做。
他表示，面向銀行業的數碼技術可能很強大，必須確保正確使用相關技術，防止第三方供應
商在網絡製造漏洞，進行網絡攻擊。
此外，他預計美國利率將觸及５﹒２５厘或５﹒５厘左右，並長期維持在該水平。他認為是
次經濟放緩會是一場技術性衰退，美國ＧＤＰ不會大幅下滑。（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交
|FOCUS07/03/2023
【FOCUS】中國出口續縮水 亮點與暗湧同在
|香港要聞07/03/2023
【蔡天鳳案】 前夫女友人涉嫌協助罪犯於內地被捕 今日移交至香港警方
|財經熱話07/03/2023
【復常炒Ｄ乜】憧憬內地經濟加快油價五連升 三桶油齊破頂高位仍值博？
|香港要聞07/03/2023
運輸署長:當局正檢討司機體檢安排，今次不會不了了之
|財經熱話07/03/2023
【績後部署】攜程今年內地業務料增長強勁 或能刺激股價刷新年內高位？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰