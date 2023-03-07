【外圍經濟】美銀ＣＥＯ認為使用ＣｈａｔＧＰＴ前還有工作要做

《經濟通通訊社７日專訊》美國銀行行政總裁Ｂｒｉａｎ Ｍｏｙｎｉｈａｎ表示，在使用

例如ＣｈａｔＧＰＴ之

類的流行技術之前，華爾街還有一些工作要做。

他表示，面向銀行業的數碼技術可能很強大，必須確保正確使用相關技術，防止第三方供應

商在網絡製造漏洞，進行網絡攻擊。

此外，他預計美國利率將觸及５﹒２５厘或５﹒５厘左右，並長期維持在該水平。他認為是

次經濟放緩會是一場技術性衰退，美國ＧＤＰ不會大幅下滑。（ｒｃ）

