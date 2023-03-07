【外圍經濟】力拓就賄賂指控向ＳＥＣ支付１５００萬美元罰款

《經濟通通訊社７日專訊》力拓集團同意支付１５００萬美元的罰款，以解決發生在西非國
家幾內亞的賄賂指控。
美國證券交易委員會（ＳＥＣ）表示，１０年前，一名為力拓工作的顧問試圖以８０萬美元
賄賂一名幾內亞政府官員，以試圖保留採礦權。力拓最後成功保留採礦權，並向顧問支付
１０５０萬美元。
力拓在不承認或否認違規行為的情況下同意處罰。（ｒｃ）
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