【外圍經濟】力拓就賄賂指控向ＳＥＣ支付１５００萬美元罰款

《經濟通通訊社７日專訊》力拓集團同意支付１５００萬美元的罰款，以解決發生在西非國

家幾內亞的賄賂指控。

美國證券交易委員會（ＳＥＣ）表示，１０年前，一名為力拓工作的顧問試圖以８０萬美元

賄賂一名幾內亞政府官員，以試圖保留採礦權。力拓最後成功保留採礦權，並向顧問支付

１０５０萬美元。

力拓在不承認或否認違規行為的情況下同意處罰。（ｒｃ）

