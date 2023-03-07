《經濟通通訊社７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行今年
度第五期中期票據，即能源保供特別債發行額為３０億元人民幣，債券募集資金將用於提升能源
電力保供能力相關用途。
該集團指，有關債券期限為３＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為３﹒６１％
，由招商銀行、中國銀行、中國工商銀行、中信建投證、寧波銀行和中信證券作為主承銷商組織
承銷團，通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
07/03/2023 07:53
《國企紅籌》華能國電（９０２）發債籌３０億人幣，增電力保供
《經濟通通訊社７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行今年
度第五期中期票據，即能源保供特別債發行額為３０億元人民幣，債券募集資金將用於提升能源
電力保供能力相關用途。
該集團指，有關債券期限為３＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為３﹒６１％
，由招商銀行、中國銀行、中國工商銀行、中信建投證、寧波銀行和中信證券作為主承銷商組織
承銷團，通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|國際動態07/03/2023
金與正警告美韓，若攔截北韓試射戰略導彈將視為宣戰
|財經熱話07/03/2023
【虛幣世界】Silvergate資本問題惹關注，比特幣橫行
|中國故事06/03/2023
《神州經脈》兩會開幕 經濟目標保守 消費為增長主力 Ａ場軟
|財經熱話06/03/2023
兩會行情逐隻捉！基建電訊股已炒高 仲有邊隻可吼？
|香港要聞06/03/2023
【兩會焦點】獲夏寶龍提醒國安風險，李家超承諾依法打擊破壞行為
|香港要聞06/03/2023
廉署去年收到貪污投訴1835宗，跌近兩成
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰