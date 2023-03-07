《經濟通通訊社７日專訊》時捷集團（０１１８４）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度溢利約４億元，同比減少約４３﹒９％。
該集團指，純利減少主要原因收入減少。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
07/03/2023 07:53
【企業盈警】時捷集團（０１１８４）料去年溢利跌４４％
《經濟通通訊社７日專訊》時捷集團（０１１８４）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度溢利約４億元，同比減少約４３﹒９％。
該集團指，純利減少主要原因收入減少。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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