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07/03/2023 07:53

【企業盈警】仁恒實業（０３６２８）料去年盈轉虧最多２５０萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》仁恒實業（０３６２８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損約２１０萬至２５０萬元，２０２１年度純利約７０萬元。
　　該集團指，虧損主因疫情影響導致煙用香精香料調配及加料加香機械建造合約及其他產品的
交付或安裝工作延遲，致使收益及毛利減少；其他收入及收益大幅減少，以及錄匯兌虧損。
　　該集團預期於３月２８日公布業績。（ｗｈ）

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