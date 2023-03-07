《日入而息》國務院改革組建金融監管總局，九置去年轉蝕８９億元

《今天重點》

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國務院改革表示組建國家金融監督管理總局，撤銷銀保監；中證監改國務院直屬，人行分支改革

；重新組建科學技術部；國家信訪局升格，機關編制人員精簡５％；國務院組建國家數據局，接

手網信辦、發改委部分工作

秦剛稱國際貨幣不應成單邊制裁殺手鑭；日本若參與遏制中國新冷戰，是舊傷未愈添新痛；美方

所謂競爭是全方位打壓，中方不會打不還手；秦剛否認向俄烏戰爭提供武器，重申中方勸和促談

；秦剛談戰狼外交：豺狼當道時外交官須保家衛國；秦剛談一帶一路債務陷阱爭議：美國加息雪

上加霜

趙樂際晤港區人大，冀香港拼搏自強作出新貢獻

首２月美元計出口跌６﹒８％，進口降１０﹒２％大遜；首２月對美國出口下降１５﹒２％，進

口增長２﹒８％

中國２月外匯儲備跌至３﹒１３萬億美元，結束四連升

九置（０１９９７）去年盈轉虧８８﹒６億元，息０﹒６１元；九置去年基礎盈利跌５％，投資

物業重估虧損擴大至約１４９億元

匯豐中國指未收到中國監管部門有關限制對境外匯款的指示

證監會上季盈餘按年升３２％，首九個月蝕約１﹒７５億

據報香港尋求購買首批液化天然氣，５月交付予中電（００００２）

據報ＢＰＥＡ ＥＱＴ擬合併卓佳和瑞致達，合併後估值６５億美元

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《即日市況》

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恒指低收６８點報２０５３４，周大福瀉６％，聯通跌５﹒５％

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《深滬股市》

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首２月進口遜顯內需不旺，滬綜指收跌１％失守三千三

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《美元匯價》

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美匯指數多次在１０５以上受阻

歐元最新報１﹒０６６０╱６４，日圓最新報１３５﹒８４╱８６

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《公司業績》

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九置（０１９９７）去年盈轉虧８８﹒６億元，息０﹒６１元；九置去年基礎盈利跌５％，投資

物業重估虧損擴大至約１４９億元

海豐國際（０１３０８）去年純利升６７％，息１﹒６元

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《公司資訊》

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超媒體（０００７２）Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ入駐元宇宙平台「元邦」

中駿（０１９６６）２月合同銷售金額按年跌１０％至３８億元人民幣

傳ＡＩ機器人開發商達闥在港ＩＰＯ，集資約３９億元

傳美團（０３６９０）擬將網約車業務併入美團平台，並縮減規模

傳阿里巴巴（０９９８８）旗下「釘釘」完成收購協同辦公企業「我來」

匯豐香港去年底女性高層比例達３８﹒６％，超越集團目標；匯豐中國：未收到中國監管部門有

關限制對境外匯款的指示

螞蟻集團６５億美元貸款升級為ＥＳＧ掛勾銀團貸款

東亞（０００２３）向聯交所申請６０億美元中期票據上市

易緯集團（３８９３）林永鴻獲調任為行政總裁

中國船舶租賃（００８７７）發行本年度第一期中期票據１０億元人民幣

致豐集團（０１７１０）與廣州邁斯寶合作加強電動車充電器開發能力

天業節水（００８４０）天業集團與天業股份訂股權轉讓協議，涉１﹒８９億元人民幣

招商永隆銀行推出「灣區開戶通」服務

據報ＢＰＥＡ ＥＱＴ擬合併卓佳和瑞致達，合併後估值６５億美元

據報香港尋求購買首批液化天然氣，５月交付予中電（００００２）

朗廷（０１２７０）完成以股份合訂單位支付酒店管理費用及許可費

獲騰訊投資的Ａｉｒｗａｌｌｅｘ通過併購獲得內地支付業務牌照

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）與五江集團在清潔能源等方面戰略合作

中國光大水務（０１８５７）擬發行１０億元人民幣第四期超短期融資券

芯成科技（００３６５）合營公司完成開發國產低空目標監測雷達系統

南航（０１０５５）美國存托憑證項目已於昨日下午５點終止

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《神州民企》

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快手（０１０２４）網傳公司擬收購小貸牌照消息不實

虎視傳媒（０１１６３）根據股份獎勵計劃購買３９７萬股股份

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《中國要聞》

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曹景昌稱看好佛山及廣州樓價，料４至５年內樓價升１倍

ＪＬＬ預計今年中國商品出口額將小幅負增長

據報湖北推最強購車優惠，東風雪鐵龍Ｃ６補貼９萬元

中證監姚前稱重點發展基於ＡＩＧＣ技術合成數據產業

首２月外商企業進出口跌１２％，民企外貿比重超五成

海關表示首２月出口手機增１０﹒５％，汽車大增７９％

首２月對美國出口下降１５﹒２％，進口增長２﹒８％

首２月美元計出口跌６﹒８％，進口降１０﹒２％大遜

發改委外資司調研境外債，鞏固香港國際金融中心地位

國資委表示優化國有經濟布局，推進戰略重組和專業整合

人行３０億逆回購利率持平，淨回籠４７８０億

上海燃料電池製造業創新中心建設方案獲通過

長三角鐵路春遊運輸預計發送旅客６１５０萬人次

據報融創境外債重組獲得主要持有人臨時小組支持

深交所下周將審核全面註冊制下首批上會企業

華為與潤和軟件等４家夥伴企業合作簽約；仍將加大手機業務投入，本月將發布旗艦手機

福布斯中國傑出商界女性，王來春登頂，孟晚舟排第四

中國２月外匯儲備跌至３﹒１３萬億美元，結束四連升

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１５８５７﹒８９點

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《兩會焦點》

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上交所蔡建春稱利用大數據嚴防上市公司財務造假

人大財經委建議批准今年專項債務限額２５﹒６萬億元

何超瓊稱是大灣區人，大灣區起中國式現代化示範作用

全國人大委員長栗戰書發表任內最後一份工作報告

外長秦剛兩會首場記者會：反對脫勾斷鏈及單邊制裁

李強稱經濟發展開局良好，但面臨困難挑戰仍不少

秦剛稱國際貨幣不應成單邊制裁殺手鑭；日本若參與遏制中國新冷戰，是舊傷未愈添新痛；美方

所謂競爭是全方位打壓，中方不會打不還手；秦剛否認向俄烏戰爭提供武器，重申中方勸和促談

秦剛談一帶一路債務陷阱爭議：美國加息雪上加霜

秦剛談戰狼外交：豺狼當道時外交官須保家衛國

秦剛讀憲法回應台灣問題：處理不好，中美亦地動山搖

趙樂際晤港區人大，冀香港拼搏自強作出新貢獻

金鵬輝稱建議在上海率先開展創投類貸款試點

陳帆稱卸任局長選人大非政治補償，推動灣區智慧養老

馬逢國不敢斷定趙樂際是否主管港澳事務，幾天後揭盅

住建部表示防範房地產「灰犀牛」風險，幫問題房企自救

國務院改革表示組建國家金融監督管理總局，撤銷銀保監；中證監改國務院直屬，人行分支改革

；重新組建科學技術部；國家信訪局升格，機關編制人員精簡５％

國務院組建國家數據局，接手網信辦、發改委部分工作

最高法表示懲治分裂國家分子，堅定不移反制非法制裁

栗戰書稱做好憲法實施，堅定不移推進祖國統一大業；健全反制裁、反干涉法律制度，維護國家

利益

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《兩會解讀》

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ＩＮＧ表示專注長期增長挑戰，今年經濟達標難度不大

瑞銀表示消費房地產回穩促經濟回升，二季度達到最高點

興業證券表示５％增長目標更容易實現，料今年內需回復

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《外圍經濟》

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克利夫蘭聯儲行表示其通脹預測比其他機構準確

力拓就賄賂指控向ＳＥＣ支付１５００萬美元罰款

南韓第四季度ＧＤＰ按月跌０﹒４％，按年升１﹒３％

末日博士表示發達國家通脹高企，全球經濟面臨硬著陸

歐央行下周料加息半厘，內部就未來政策走向分歧嚴重

澳洲加息２５個基點至３﹒６厘，料仍會收緊貨幣政策

美國銀行監管機構敦促全球在虛擬貨幣監管方面協調

美銀ＣＥＯ認為使用ＣｈａｔＧＰＴ前還有工作要做

聯邦快遞及３Ｍ債券潛在較大下跌風險

花旗於巴黎增設交易辦公樓層，當地員工增近１倍

莫德納今年或於人體測試猴痘及禽流感疫苗

蘋果或向庫克及其他高層支付過多薪酬

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《大國博弈》

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德國５Ｇ網絡據報禁用華為、中興通訊部分部件

杜魯多突改口，宣布就中國涉嫌干預大選展開獨立調查

美國擬放行中國光伏電池板，白宮證實貨物通關量增加

美國私募基金傳削減在華投資

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《其他消息》

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高鐵香港段廣東省長途列車服務，車票今日開始預售

傳李慧琼勢任人大常委，會否退任民建聯主席成焦點

港府強烈反對聯合國經社文權利委員會失實審議結論

金管局表示２月底外匯儲備資產減至４２９１億美元

證監會上季盈餘按年升３２％，首九個月蝕約１﹒７５億

運輸署長表示當局正檢討司機體檢安排，今次不會不了了之

深股通全日流走逾１０億元，外資結束連續四日淨流入；滬股通額度全日用２５億元，外資流出

近２億元

蔡天鳳前家翁被揭持豪宅居屋，房屋局：將檢討審批要求

元朗「雨後」首批價單涉６８伙，折實約３９６萬元起

調查報告指逾八成亞洲企業擬今年增加雲端服務投資

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