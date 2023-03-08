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08/03/2023 07:50

《國金頭條》鮑威爾放大鷹嚇窒市場，美股急挫道指大跌５７４點

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾周二（７日）在參議院聽證會上表示，如
果接下來公布的就業和通脹數據，顯示加息未能給經濟降溫，便可能再次加息５０基點。其超出
預期的鷹派言論令市場措手不及，美股應聲重挫。
　　道指下跌５７４﹒９８點，或１﹒７％，報３２８５６﹒４６點。標普５００下跌
６２﹒０５點，或１﹒５％，跌回４０００點關口以下，報３９８６﹒３７點。納指下跌
６２﹒０５點，或１﹒３％，報１１５３０﹒３３點。
　　雖然投資者預期聯儲局會繼續推行緊縮政策，但在鮑威爾發言前，市場普遍認為３月加息幅
度會維持在２５個基點。分析指，鮑威爾的鷹派表態向華爾街展示「殘酷現實」，比市場預想得
更鷹派，重新引發了投資者對潛在硬著陸的擔憂。市場應該認真對待聯儲局「加得更高、加得更
久」的政策利率前景。
　
＊股債雙殺美元強勢反彈＊
　
　　美國２年期國債孳息率自２００７年來首次升破５％，較１０年期殖利率高出整整１個百分
點，是１９８１年以來首次。美匯指數則於紐約尾盤勁升１﹒２％，至１０５﹒５８，盤中一度
觸及１０５﹒６５，是去年１２月初以來峰值。
　　挪威克朗、澳元等大宗商品貨幣重挫，其中澳元兌美元下跌２﹒１％，至０﹒６５９２。紐
元兌美元下跌１﹒３％，至０﹒６１１５。美元兌日圓上漲０﹒９％，至１３７﹒１４。歐元兌
美元貶近１﹒２％至１﹒０５５３，至逾一周低點；英鎊兌美元貶１﹒６％至１﹒１８３０，是
去年１１月以來最低。
　　紐約期金重挫３４﹒６美元，或１﹒９％，報每盎司１８２０美元，是上月２４日以來最低
。油價亦重挫，紐約期油跌２﹒８８美元，報每桶７７﹒５８美元，終止５連漲，跌破５０日和
１００日移動均線。布蘭特期油下跌２﹒８９美元，報每桶８３﹒２９美元。（ｊｆ）

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