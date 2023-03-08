《運籌帷幄－梁業豪》（ｂ）－ｂ浪的應市方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和向好。昨天（７日）港股呈現即市波動，走勢飄忽，且交投量回增，屬於不良現象。早市

中段曾見大市急升，卻很快便試出了淡友大戶的重要防線，市況隨即掉頭急挫，午市中段才開始

從全日低位反彈。於跌浪途中，筆者不斷在想，為何會出現這種好淡爭持得如此激烈的情況呢？

個人認為恒指升抵２１００６後，下跌動力已經明顯回增，有需要先略作整固，才具條件再升。

假設（ｂ）浪已從上月２８日低位１９７８３展開，可被細分為一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，

恐怕（ｂ）－ａ浪已經或即將完結。因此，若有幸見到港股回試昨天高位阻力，而無力升抵其上

企穩，短線投機者應考慮將三分一至一半好倉平掉走位。正路而言，（ｂ）－ｂ浪長度只及

（ｂ）－ａ浪的０﹒３８２倍、０﹒５倍或０﹒６１８倍；該候低加注，還是全身而退，於

０﹒６１８倍量度跌幅水平附近才按當時的形勢決定。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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