《缸邊隨筆－石鏡泉》摩通都話美數據假

《缸邊隨筆》周一筆者文《假可成真？》指出美國政府的經濟數據造假，呃到無知者。但只

要肯查一查數據源頭，怎處理有關數據，就知公布的數據有假。



昨日（７日），摩通也有報告講同一造假事項，他們更感歎：



Ｉｔ ｈａｓ ｂｅｃｏｍｅ ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ ｔｏ ｂｅ ａｎ

ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ ｏｒ ｄａｔａ－ｗａｔｃｈｅｒ（ａｎｄ ｔｈｕｓ

ｓｔｒａｔｅｇｉｓｔ， ｉｎｖｅｓｔｏｒ， ｐｕｎｄｉｔ ｏｒ ａｎａｌｙｓｔ）ｉｎ

ｔｈｅ ＵＳ：ｔｈｅ ｒｅａｓｏｎ ｉｓ ｔｈａｔ ｓｅａｓｏｎａｌ

ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｓ ｈａｖｅ ｍａｄｅ ｖｉｒｔｕａｌｌｙ ｅｖｅｒｙ ｄａｔａ

ｓｅｔ ａ ｌｏａｄ ｏｆ ｇａｒｂａｇｅ， ｗｉｔｈ ｌｉｔｔｌｅ

ｒｅｌｅｖａｎｃｅ ｔｏ ｔｈｅ ｒｅａｌ ｗｏｒｌｄ﹒



譯過來就是兩句足矣：數據是垃圾，與現實不符。



摩通話：



１月的就業數據非農職位報出來是增加了５１﹒７萬個職位，實際是數據是減少了２５０萬

個職位！如何做到假成咁？



一句：季節性調整，至於點調，就是撳電梯咁，想升？想跌？找個調查來支持。至於個調查

怎做，你信會公平、公正、公開，就……！



不單止職位增長會被撳上，就算是零售額數據也會被「調」上。



就算是美國的石油儲存量也會被調。美國能源部的原油供應數據近兩周作了有歷史以來最大

的調整，市場拿這個原油增加而炒淡油價就中招了。



今周又有就業數據，會開大定開細？



摩通經濟師Ｄａｎ Ｓｉｌｖｅｒ笑甩牙地謂申領失業救濟人數超低，與市場上的炒人數據

絕不協調。



摩通此說與數周前高盛所指出申領失業數據不可信，是同一論調，是英雄所見同，還是假的

是真不了的？



美國有個ＷＡＲＮ數據，是美政府新推出的，話要炒人先登記，如不登記就犯法，要賠償被

炒工人的工資損失。這個ＷＡＲＮ數據一直指出失業人數是不會少，申請失業者又怎應少？



＊ＵＢＳ反駁美國職位空缺多＊



至於美儲局一直謂美國職位空缺多，反映經濟好一論，ＵＢＳ亦將其打臉，謂自去年第二季

，這些就業職位空缺便在減少了。



有一個很反映假的真不了的事情是，就是美國政府的稅收。假如就業情況真是那麼好，則美

國政府的工資稅就應增加，不過美國稅局竟要調低這個稅收。很易理解，你叫稅局給你補交美政

府報大了的就業人數呀！



一講到錢，就真是假的真不了。



到此大家怎看今周的就業數據？筆者由２０２２年６月起，話美國就業數據造假。到今日，

終有摩通、高盛、ＵＢＳ也看不過這些假數而發聲了。多謝各位大佬，支持小弟。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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