《專家之言－何志銘》市場觀望兩會提出發展方向，港匯仍弱宜審慎

《專家之言》昨（７日）港股有點炒過了位，隨即急急又散返落去，恒指曾升逾４００點，

高推至２１００５點，惟只是放煙花般兩萬一關遇上阻力，指數午市開始一個多小時即迎來倒跌

逾１００點，尾市略收窄跌幅仍跌６８點或跌０﹒３３％，最終恒指收報２０５３４點，主板股

票的升跌比率為１４比２７，下跌股份１１５８隻，恒指成分股３２隻股份上升，下跌股份４２

隻，升跌比率為４２比５５。主板成交１２７７﹒１１億元。國企指數報６９１２點，跌２５點

或跌０﹒３６％。恒生科技指數報４１２２點，跌５４點或跌１﹒３１％。滬、深港通南下交易

各淨流出１﹒２６億及淨流入１３﹒５９億元人民幣。



＊料內地續投資關鍵基建項目，美經濟仍強留意債息走向＊



後市方面，兩會召開，首個市場焦點當然是內地政府今年的國內生產總值（ＧＤＰ）增長目

標。市場仍觀望內地在兩會期間提出的發展方向，筆者東尼個人認為阿爺會繼續以投資關鍵基建

項目作為經濟增長的手段去維穩，惜似乎大市又不太領情，另外提一提大家港匯亦維持在弱方兌

換保證附近，故建議大家操作上以審慎為佳。至於外圍數據方面，美國２月服務業採購經理指數

（ＰＭＩ）為５５﹒１，好過預期的５４﹒５，新訂單指數創逾一年新高，經濟動力仍強。留意

債息走向，１０年期國債收益率上周曾跌破４厘，兩年期國債收益率降至４﹒８５５厘。《獨立

股評人 何志銘》



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