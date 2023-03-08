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08/03/2023 12:09

恒指低收５２０點，石藥挫６％，電視廣播逆市飆５７％成焦點

　　《經濟通通訊社８日專訊》美股三大指數齊挫，道指瀉５７４點，港股向下，恒生指數半日
收報２００１４，跌５２０點或２﹒５３％，主板成交６４４﹒８８億元。恒生中國企業指數報
６７１２，跌２００點或２﹒９％。恒生科技指數報３９６７，跌１５５點或３﹒７７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４８元，跌９元或２﹒５２％，成交３８﹒６億元；美團收報
１３１﹒５元，跌６﹒４元或４﹒６４％，成交２８﹒２４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８５﹒６５元，跌２﹒９５元或３﹒３３％，成交２３﹒３４億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　石藥集團（０１０９３）收跌５﹒７７％，報８﹒１７元，該股成交約１９８６萬股，涉資
１﹒６５億元，盤中高見８﹒５６元，最低見８﹒１５元；碧桂園服務（０６０９８）跌
５﹒６１％，收報１４﹒４８元；信義玻璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１４﹒８元；小
米（０１８１０）跌５﹒１１％，收報１１﹒８８元；吉利汽車（００１７５）跌５﹒０５％，
收報１０﹒１６元；京東集團（０９６１８）跌５﹒０４％，收報１７７元。
　　電視廣播（００５１１）逆市收升５６﹒９１％，報１１﹒３６元，該股成交約９１５１萬
股，涉資９﹒６０億元，盤中高見１４﹒３６元，最低見７元。（ｋｙ）

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