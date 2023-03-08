《盤後部署》鮑威爾鷹勢嚇跌恒指近５００點，新東方在綫宜候低撈

《經濟通通訊社８日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在參議院聽證時提到，若未來就業和通脹

數據均無顯示降溫跡象，便有可能再次加息０﹒５厘。鮑威爾鷹勢逼人，隔晚美國股、債、油、

金皆受挫。港股今早低開２７７點即無力反彈，上午跌幅持續擴大至超過５００點，上午休市前

更一度失守２００００點心理關口。午後大市於２００００點上下爭持，最終勉強守住

２００００點，全日收報２００５１，跌４８３點或跌２﹒３５％，主板成交１１７４﹒７９億

元。國企指數收報６７２７，跌１８５點或跌２﹒６８％。科技指數收報３９８９，跌１３３點

或跌３﹒２３％。



＊直播帶貨概念癲炒＊



電視廣播（００５１１）與淘寶合作節目《ＴＶＢ識貨》昨日正式於淘寶平台上舉行首場直

播，累計約４８５萬人次收看，促銷貨品包括海味、食品、化妝品、旅遊套票等，持續進行了６

小時的首場直播帶貨，截至３月８日零時的ＴＶＢ與淘寶官方數據，全場直播銷售額突破

２３５０萬元。股價今日再創驚人走勢，上午突破１０元後愈升愈有，最多曾升超過９８％，高

見１４﹒３６元，創２０１９年６月以來新高。隨後股價一度回落，但資金趁低吸納，股價尾市

回升，全日收報１３﹒４元，升８５﹒０８％，連升６日累升２﹒６１倍。

乘著電視廣播的直播帶貨炒風，科技探索（０１１３７）公布旗下２４小時網上購物商場

ＨＫＴＶｍａｌｌ加強發展直播購物頻道「ＨＫＴＶＬｉｖｅ」的直播系統功能，將於今年４月

中旬試播，首階段支援７０條直播頻道，預計於５月正式推出，並逐步擴展至１００條頻道。午

後股價炒起，爆升幅度不遜於電視廣播，最高曾見７﹒６５元，升逾４３％，尾市收窄升幅，最

終升２７﹒５８％，收報６﹒８元。

電視廣播爆升氣勢帶動其餘本地影視股雞犬升天；同系邵氏兄弟控股（００９５３）強勢驚

人，全日升勢不停，尾市升幅突破３００％，最終收報０﹒５１元，升３﹒１８倍。另外英皇文

化產業（００４９１）升９３﹒１８％，報０﹒０８５元；鳳凰衛視（０２００８）升

１１﹒５９％，報０﹒３８５元；有線寬頻（０１０９７）升１９﹒２３％，報０﹒０６２元；

橙天嘉禾（０１１３２）升２２﹒０９％，報０﹒１０５元。



＊新東方在綫２１元入手較合理＊



恒指今日跌幅近５００點，料未來一至兩日將於２５０天線爭持。本周美國將公布多項就業

數據，包括ＡＤＰ就業人口變動、ＪＯＬＴＳ職位空缺及２月非農就業報告，就鮑威爾言論，本

周這幾項經濟數據顯得特別關鍵，若然再次較預期強勁，恐怕本月２２日晚聯儲局亦會一如鮑威

爾暗示般加息０﹒５厘，屆時恒指支持位將下移至１９５００。

ＣｈａｔＧＰＴ概念過後，市場很快又覓得新的炒主題，正是直播帶貨。但目前資全部轉吼

電視廣播，反而早前市場寵兒新東方在綫（０１７９７）遭棄如敝屣。對比早前的表現，新東方

在綫已大幅回調。新東方在綫早前公布，截至１１月底中期扭虧為盈賺５﹒８５億元人民幣，顯

示轉型直播電商戰略取得重大進展，可見新東方在綫直播業務亦有一定賺錢能力。但目前股價仍

然高企，預期市盈率仍達３０倍以上，不建議現時急於撈底。有意趁低吸納。以去年升浪開展至

今年初高位的黃金比例０﹒７６４倍預測，２１元會是比較合理的支持水平，於該位撈底的潛在

升幅亦會較大。（ｈｃ）

