《經濟通通訊社８日專訊》日本財務省周三（８日）公布的１月國際收支初值，自去年１０
月以來再次出現逆差，錄得１﹒９７６６萬億日圓（１１００億港元）經常項目逆差，是去年同
期３﹒４倍，創有１９８５年有紀錄以來新高。
造成貿易收支惡化的主要原因，是原油等資源價格高漲，和日圓貶值導致進口額大幅增加。
其中，出口為６﹒８２２７萬億日圓，較上年同期增加３﹒４％，但進口增加２２﹒３％，至
１０萬億日圓。（ｊｆ）
08/03/2023 14:03
【外圍經濟】日本１月國際貿易收支惡化，油價上漲致逆差創新高
《經濟通通訊社８日專訊》日本財務省周三（８日）公布的１月國際收支初值，自去年１０
月以來再次出現逆差，錄得１﹒９７６６萬億日圓（１１００億港元）經常項目逆差，是去年同
期３﹒４倍，創有１９８５年有紀錄以來新高。
造成貿易收支惡化的主要原因，是原油等資源價格高漲，和日圓貶值導致進口額大幅增加。
其中，出口為６﹒８２２７萬億日圓，較上年同期增加３﹒４％，但進口增加２２﹒３％，至
１０萬億日圓。（ｊｆ）
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