【外圍經濟】日本１月國際貿易收支惡化，油價上漲致逆差創新高

《經濟通通訊社８日專訊》日本財務省周三（８日）公布的１月國際收支初值，自去年１０

月以來再次出現逆差，錄得１﹒９７６６萬億日圓（１１００億港元）經常項目逆差，是去年同

期３﹒４倍，創有１９８５年有紀錄以來新高。

造成貿易收支惡化的主要原因，是原油等資源價格高漲，和日圓貶值導致進口額大幅增加。

其中，出口為６﹒８２２７萬億日圓，較上年同期增加３﹒４％，但進口增加２２﹒３％，至

１０萬億日圓。（ｊｆ）

