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08/03/2023 15:08

【外圍經濟】日本參議院周五投票確認日本央行新行長植田和男任命

　　《經濟通通訊社８日專訊》日本參議院將於周五（１０日）上午，就日本央行新行長提名人
植田和男等新人事任命進行投票。現任行長黑田東彥將於同日主持最後一次貨幣政策會議，市場
正猜測他會否有意外之舉。
　　分析指，自去年１２月日本央行將１０年期國債孳息率上下波動範圍擴大１倍以來，日本債
券市場的問題不減反增，令有關政策難以為繼。
　　雖然大多數經濟師預計日本央行本周仍將維持孳息率曲線控制（ＹＣＣ）和負利率政策不變
，但債券市場壓力正在積聚，市場對日圓的押注也再度升溫。（ｊｆ）

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