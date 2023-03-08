《政經范局－范強》日韓逐浪誰領風騷？

《政經范局》上月２２日，美日韓三國在南韓和日本之間的海域舉行聯合軍演，模擬攔截北

韓洲際彈道導彈。就在演習如火如荼之時，南韓卻向美方發出了抗議。原來，負責指揮的美軍印

太司令部，把演習地點標注成了「日本海」，而南韓稱之為「東海」。



印太司令部最初並沒有把韓方的抗議當成一件嚴重的事，畢竟美日韓本該同聲同氣，如果真

的北韓洲際導彈來襲，是及時攔截導彈，還是爭論地名正統，對於作戰單位來說似乎並不難做出

選擇。不料到了演習次日，南韓聯合參謀本部和外交部一同開火，直指美方仍未更正地名。



＊當「東海」遇上「日本海」＊



日韓之間存在殖民與被殖民歷史遺留下的主權問題，對於南韓來說，如果在演習中任由美軍

採用日方字眼，豈非默許了「日本海」對「東海」的凌駕地位？但另一方面，日方也拒不接受「

東海」取代「日本海」。事實上，美軍過去就曾按韓方要求「糾正錯誤」，結果輪到日方提出了

抗議。



除了「東海」和「日本海」的是非曲直問題，偏偏此次演習地點，還距一個主權攸關的小島

只有１８０公里。相信各位已經心領神會，它就是南韓的「獨島」，和日本稱之為的「竹島」…

…而就在演習之時，日本還偏偏舉行了「竹島日」，兩個時間重疊，又引起了南韓民間不滿。



如果北韓真的發動火星－１５洲際導彈攻擊，目標肯定不是首爾，甚至未必是日本島，而更

有可能是關島以至更遠的地方。這就令美軍頭痛了，如果屆時印太司令部有誰一不留神標錯地名

，會否在緊要關頭卻先行收到來自盟國的抗議？



因此，如何擺正地名就成了美日韓聯手攔截北韓導彈的第一道難關。當然說難也不難，就是

美軍在下達指令時，必須稱之為「南韓和日本之間的海域」。這不是玩笑話，而是美軍在接到抗

議後確實糾正的字眼。



＊南韓和日本之間的那個小島＊



但這個措詞涉及的空間仍然過於廣闊，例如具體涉及上述那個小島的時候，美日韓聯軍是在

防衛「獨島」，還是「竹島」，又或是「南韓和日本之間海域的那個小島」？



再到具體作戰層面，當美軍Ｂ－５２戰略轟炸機機長在接受南韓Ｆ－１５Ｋ戰機護航時，或

是美軍Ｆ－３５機師在準備降落日本兩樓艦出雲號時，能否分清「東海」和「日本海」的政治正

確？



插曲雖小，但卻折射了美日韓三國鞏固同盟關係不可低估的障礙，和潛在的破裂點：雖然美

國積極推動日韓合作，但兩個體量相若的東北亞鄰國，無論是在歷史遺留問題、地緣政治與安全

、經濟主導地位等方方面面，或存在互不信任，或存在激烈競爭，合作與對立的機會並存，翻手

可以為雲，覆手也可以隨時為雨。



從表面上看，北韓頻密試射各類彈道導彈，促成了美日韓今日上演「堅若盤石」的主旋律。

更為深層次的原因，卻是美國在圍堵中國第一島鏈軍事實力消退，東北亞出現新的空白和模糊空

間，給日、韓帶來了難以抗拒的隨波逐浪之誘惑。



＊難以抗拒的逐浪之惑＊



換一個角度而言，美國固然樂見日韓亦步亦趨，強化他們的第一島鏈前鋒作用，但「牛唔飲

水唔撳得牛頭低」。以南韓為例，當年文在寅任總統之時，在半島之內推進和平，在半島之外疏

遠美日，南北韓相安無事，拜登政府似乎也奈他不何。



反觀今日半島、東北亞局勢走向緊張，現任總統尹錫悅並非被動接盤，而是扭轉態勢的主要

推手。為了促成與日本的「堅若盤石」，尹錫悅甚至敢於挑戰國內強大的民族主義浪潮。在本月

１日紀念反抗日本殖民運動的三一節上，他公開表示日本已經「從過去軍國主義，侵略者轉變為

與南韓共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。」



結果此言一出，當即引發國內公民團體和歷史學家不滿，斥之助長「親日歷史觀」。南韓總

統室官員卻不甘示弱，強調韓日兩國克服安全和經濟危機，並加深合作至關重要，直言兩國國民

「與其執著於過去，不如向前」。



更不可思議的是，尹錫悅政府緊接著在周一（６日），公布了韓日化解一個主要歷史遺留問

題的方案，提出在二戰日本強徵南韓勞工索賠問題上，暫不向涉案日本企業發起索賠，反而是由

南韓政府屬下的「日本帝國主義強制動員受害者支援財團」，代為向受害者支付賠償金。



這還不是最奇怪的事，就在南韓國內一片罵聲之時，日本似乎也並不領情。岸田政府雖然在

禮節上表示了「歡迎」，但同一天聯合國人權理事會卻發布消息，指出日本政府代表在日內瓦會

議上，再次否認日本曾在二戰時期強徵南韓勞工的指控。日方代表稱，當時南韓勞工可能是自願

，或經官方仲介機構介紹而進入日本，很難界定為「強迫勞動」。



＊岸田冷待南韓橄欖枝＊



於是尹錫悅推進韓日親善的歷史之舉，就出現了你急他不急的窘態。回顧尹錫悅在上台之初

，就一再高調表示欲和日本首相岸田文雄舉行高峰會晤，後者反而並沒有展現出相應的熱忱。從

上述涉及「南韓和日本之間的海域」，以及日方代表在聯合國否認「強徵南韓勞工」問題就可以

看出，日方並不樂見於在接過南韓的橄欖枝後，就默認了「東海」的正統，及日本的二戰罪責。



歷史遺留問題恐怕還不是日方冷待橄欖枝的唯一的原因：在產業經濟上，尹錫悅政府試圖透

過解決日本強徵韓籍勞工問題，來換取日方撤銷已故日本前首相安倍晉三，在２０１９年對南韓

實施的出口限制，這包括半導體等南韓關鍵產業的原材料。



在軍事上，尹錫悅政府一方面向歐美出售軍火，一方面配合北約東進亞洲，與美歐的親密合

作程度不亞於岸田政府。對於工業製造掙扎求存、軍事擴張又受到和平憲法制約的日本來說，與

南韓的全方面合作會給自己帶來甚麼？



更何況，南韓總統五年一選換新天，政策轉向南轅北轍，日韓的友情隨時可能退潮，但南韓

從日韓合作中獲取的地區政治主導、產業擴充等利益卻是切實的。岸田文雄的任期恐怕無法像尹

錫悅一般長，但無論日本首相如旋轉門般更換，自民黨主導的右翼長期執政卻不會變。



岸田近期的急速走向擴軍，就是右翼長期地緣戰略安全目標的反映：在日本本島以南，所謂

「台灣有事即日本有事」，實際上展示出的是一個時序，即「台灣先有事，才到日本有事」，而

在這之間，其實還隔了一個美軍駐沖繩基地，所以日本本島不到最後還未必有事。



在朝鮮半島，本來是北韓一旦生事，日本隨時有事，現在有尹錫悅擋在了日朝之間，日本反

而小心翼翼退到護欄後面。所以日韓逐浪，尹錫悅爭當東北亞舵手之時，岸田卻在為日本「深築

牆，廣積糧」。所謂應對中國威脅虛虛實實，對朝強硬也不急於當先，日本擴軍真正進擊的方向

，其實最可能在北方，那是對他真正具有誘惑之處。



《經濟通通訊社評論員 范強》

