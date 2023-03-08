《台股攻略－黃振宇》美聯儲暗示大幅加息，台股走勢受壓

《台股攻略》美聯儲局主席鮑威爾暗示將大幅加息，消息令美股三大指數下挫，台股今日

（８日）低開，電子權值股普遍回吐，加權指數一度挫過百點，ＩＣ設計及軍工概念股則逆市上

揚，傳統產業股受捧，金控股走勢平穩，指數跌幅收窄，最終收１５８１８點，跌４０點，成交

金額為２４５３﹒５９億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出１４５﹒１２億元。

電子權值股普遍走弱，台積電收５２１元，跌０﹒６％；聯發科沽壓沉重，跌超過２％，收

７６８元；國巨、研華及台達電均跌超過１％；聯電則收５２﹒１元，升近１％；光電類股逆市

上揚，大立光升０﹒６％，銘旺科及一詮漲停，艾笛森升近５％。ＩＣ設計股交投暢旺，旺玖、

迅杰及海德威同步漲停，普誠升６﹒２％，原相升近５％，創意及佑華均升超過２％。ＡＩ軟體

概念股走強，凌群、普鴻及資通同步漲停，大世科升８﹒６％，宏碁資訊升６﹒５％，零壹、通

訊－ＫＹ、新鼎、偉康科技、訊達及倍力等均升２％至４％。儲能概念股再度上升，華城升

５﹒５％，亞力升２﹒７％，中興電、茂迪、強茂、國碩及康舒均升０﹒４％至３﹒３％。隨著

台海局勢及中美地緣關係轉趨緊張，軍工概念股再度引市場關注，早前公布合作開發無人機載具

相機的邑錡及雷虎獲資金追捧，邑錡已連續四個交易日漲停，收５６﹒９元；雷虎升４％，其餘

的寶一漲停，漢翔升４﹒１％，精剛升２﹒７％，和成升０﹒５％。傳統產業股方面，台塑三寶

獲資金進駐，台塑、台塑化及台化均升０﹒３％至１﹒２％。鋼鐵股抗跌，高興昌升近７％，中

鋼升０﹒３％，豐達科、春雨、東和鋼鐵官田鋼均升０﹒８％至４％。金控股方面，台產及王道

銀行均升超過１％，聯邦銀、群益期、台中銀、兆豐金、中信金、國票金、臺企銀、富邦金、永

豐金及第一金均升０﹒２％至０﹒９％。

美聯儲局加息言論，引發市場憂慮終點利率再度調升，將減低市場資金的流動性，預期加劇

大市震盪。現階段宜選股不選市，投資者可留意業績較好的股份外，亦可關注受惠加息政策的金

控及高股息概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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