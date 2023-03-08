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即市新聞

08/03/2023 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》現應如何選擇指數牛證的收回價？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油
（００８８３）、中石化（００３８６）與中石油（００８５７），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選
周大福（０１９２９）、華潤燃氣（０１１９３）與中國平安（０２３１８）。
　　昨早（７日）港股好友大戶突然發難，大市再創近日升浪新高。然而，筆者於
Ｆａｃｅｂｏｏｋ群組內表示，好友須於午市中段結束前維持市場控制權，後市才可再升。結果
，升勢只屬曇花一現，市況掉頭急挫，讓我們看到即市重要位的所在。既然知道淡友大戶的重要
防線所在位置，我們於持有指數牛證圖利的時候，首個套利目標不宜高於該水平。至於收回價，
則應選擇略低於自上月２８日低位起升幅的０﹒６１８倍量度跌幅水平。大市先略為調整，才再
度上升，乃本欄現時認為最有可能成為事實的後市發展模式。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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