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即市新聞

08/03/2023 08:53

【虛幣世界】鮑威爾指利率或更高，比特幣輕微下跌

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國聯邦儲局主席鮑威爾在國會舉行為期兩日的貨幣政策證詞中
表示，通貨膨脹率仍然出乎意料地高，這表明最終利率水平可能高於此前預期，如果整體數據表
明有必要加快收緊政策，我們將準備加快加息步伐。根據ＣＭＥ　ＦｅｄＷａｔｃｈ工具，加息
５０個基點　（ｂｐｓ）　而不是更溫和的２５個基點的可能性現在超過７０％。
　　加密資產管理公司Ｈａｓｈｄｅｘ首席投資官Ｓａｍｉｒ　Ｋｅｒｂａｇｅ接受訪問時表示
，如果美聯儲的加息結果與普遍預期「大不相同」，加密貨幣價格仍可能出現大幅波動，他表示
，３月份加息５０個基點對市場來說仍然是痛苦的；Ｏａｎｄａ高級市場分析師愛德華莫亞在周
二的一份報告中寫道，雖然比特幣在鮑威爾作證後能夠守住其關鍵交易區間的下限，但整體風險
偏好「非常脆弱」。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２２３０﹒８１元（美元．下同），升０﹒１５％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５６６﹒５４元，升０﹒２９％；艾達幣報
０﹒３３１８元，升０﹒３９％；瑞波幣報０﹒３８２３，升０﹒５５％。（ｕｌ）
　
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