《談國論企－黎偉成》統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２３年３月５日發表的《政府工作報告２０２３年

》，談到中國的國防與軍隊建設時強調要「全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化

軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭」，不僅是很正常的發展、建設目標，更可視作對以

美國為主的多個國家從行動到口頭的軍事挑釁的間接嚴重警告。中國國防軍隊建設近年已迅速發

展和提質，今後更現代化和有更強實質力量，守土衛國，痛懲來犯外敵。



＊國防軍事增幅合理絕可狠擊美帝之挺台獨＊



即使《政府工作報告》所提及的國防和軍隊的篇幅，不足４００字，惟言簡意重，尤其是談

到２０２３年的工作重點時，指出要（一）「全面加強練兵備戰」，就相當惹人注目。此語重點

談的是「練兵」，最逼切之處是「備戰」，是言雖未有直接所指，但從國際最新形勢觀之，中國

確面對頗為嚴重的戰事威脅，特別是（１）中國台灣的主權問題，美國一直力明或暗的挺「台獨

」，甚至不惜在軍事上作出日益狂妄的挑釁，步步挑戰中國第一紅線，破壞中國力求和平統一台

灣，很有需要練兵而備戰的同時，更要全面加強練兵，便可見情況如何嚴峻。中國已作好全面備

戰工作，不僅能攻堅，更可力防大陸與台灣之土，反擊美國侵略者的來犯。

另一個問題是（２）由美國總統拜登推手弄出來的烏克蘭亂局，不僅要逼使俄羅斯得採取「特別

軍事行動」以應對「北約」東移，甚至惡意設陷阱讓中國也受制裁圍堵打壓封殺，須作政治軍事

備戰。相信中俄兩國的緊密關係今後不變。

《政府工作報告》更提到（二）多個方面的練兵和備戰，尤其是（Ｉ）要「創新軍事戰略指

導」，因國際軍事力量近年朝著現代化、信息化、數字化等多方面發展和建設，講速度、力量、

戰術，故中國要「大抓實戰化軍事訓練」和「統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭」。軍事訓練要實

戰化，可見之於（ＩＩ）中國在中國台灣海峽、中國南海等領空領海頻作實戰化的海、空配以導

彈等多方面軍事演練。

還有（三）要「全面加強軍事治理」，就是要「以鞏固拓展國防和軍事改革成果，加強重大

任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程」，而所指的國防和軍事改革，乃人民軍隊「深入

推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，現代化水平和

實戰能力顯著提升」。必須指出，相關的改革和建設，最重要的是「政治建軍」，更要深入推進

，目的當然是「堅持黨對人民軍隊的絕對領導」，是之為已故毛澤東主席所指的「黨指揮槍」的

政策也。

在以黨指揮槍的「政治建軍」大原則底下，《政府工作報告》所言之其他強軍、治軍工作，

也就思之、行之對勁和有效，包括強軍中之改革、科技、人才及依治等方面，是為有中國特色和

歷史發展和碩果，反而美帝近期以「不同意識形態」的單邊霸道主義攻擊中國「因由」。為甚麼

各國不能夠有不同意識形態？美國有「民主」嗎？



＊防衛軍事力量充足可反擊美國侵襲＊



必須指出，中國（四）在加強國防和軍隊建設的同時，在國防費預算未有任何重大擴張。來

自中國財政部所發布的政府預算草案報告，顯示中國國防費預算於２０２３年約為１５５３７億

元人民幣，同比增長７﹒２％，相對於２０２２年１４７６０﹒８１億元人民幣的同比增長

７﹒１％，只是略增０﹒１個百分點或７７７億元，如斯「少得可憐」之可解讀為（四）中國的

國防費開支，不是為對外作出軍事擴張，而是要充分作出本國的國防與軍事防衛；反觀美國的

２０２３年的國防預算開支８５００億美元同比增長１４％，如斯大的額度和增幅，「自衛」嗎

？當然不是，此顯美國佬仍然是作軍事擴張到處惹事生非和惡意搶略。

反而中國的國防與軍隊所涉費用及升幅，相對有限，正正反映出此屬防衛性質的支出，而非

擴張性。

但（五）中國的國防與軍隊建設開支和升幅有限，對現代化和攻堅能力，絕對不用質疑，因

中國的海、空、陸及導彈的研發和建設，是完全自主研發的嶄新的高科技成品，攻擊力和防守力

已達國際高度先進水平，不僅對捍衛中國台灣主權有愈來愈強烈的軍事力量，軍隊要衛國保家，

乃天職，當然加強對美霸之來犯。此因中國軍人支美帝侵略，而美軍為何要為侵略他國賣命？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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