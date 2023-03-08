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08/03/2023 10:38

《異動股》電視廣播（００５１１）升逾４０％，創近三年高

　　《經濟通通訊社８日專訊》電視廣播（００５１１）現價升４０﹒０６％，報１０﹒１４元
，該股成交約３８６３萬股，涉資３﹒３６億元，盤中高見１０﹒１４元，創２０２０年５月以
來新高，最低見７元，以３月２日收市價３﹒８６元計，４日累飆１﹒６３倍，升幅驚人。邵氏
兄弟控股（００９５３）升１﹒０５倍，報０﹒２５元。
　　電視廣播早前宣布，透過附屬公司上海翡翠東方傳播（ＴＶＢＣ）與淘寶達成合作意向，雙
方將於年內共同發展超過４８場電子商貿直播，此合作預計為該公司帶來港元千萬級別的收益。
　　上海翡翠東方傳播總裁彭明曄表示，很高興和淘寶達成這次的合作意向。在瞬息萬變的數字
商貿年代，直播帶貨已逐步成為消費常態。淘寶作為中國最大的數字零售平台，相信這次的合作
將進一步完善ＴＶＢ內地電商業務的布局，令ＴＶＢ在內地龐大的電商直播行業上分一杯羹。
　　現時，恒生指數報２００９３，跌４４０點或跌２﹒１５％，主板成交４１３﹒７０億元。
國企指數報６７４９，跌１６２點或跌２﹒３５％。恒生科技指數報３９９２，跌１２９點或跌
３﹒１５％。
　　即月期指新報２０１１５，跌４６９點，高水２１點。即月國指期貨報６７６３，跌１７５
點，高水１３點。即月科指期貨新報４００６，跌１４０點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２７７，跌７點或跌０﹒２３％，成交１４５０﹒１０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６００，跌７點或跌０﹒０７％，成交７９０﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電視廣播（００５１１）　　　１０﹒１４元　升４０﹒０６％
　　邵氏兄弟控股（００９５３）　　０﹒２５元　　升１﹒０５倍
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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