【兩會解讀】金融監管總局負責證券業以外監管，植信：提升效率

《經濟通通訊社８日專訊》國務院《機構改革方案》內容出爐，共十三項改革。《方案》提

出，將在銀保監會基礎上組建「國家金融監督管理總局」，統一負責除證券業之外的金融業監管

，不再保留銀保監會；中證監由國務院直屬事業單位調整為直屬機構，並將發改委企業債的審批

權攬入麾下；人行則在機構及職能上將雙重「瘦身」，將撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取

消縣級支行；同時人行對金融集團的日常監管職責、金融消費者保護職責將劃入國家金融監督管

理總局。

植信研究院分析指，此次機構改革方案中，由金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金

融業監管工作，能夠有效避免中央和地方、多個部門之間多重監管或監管缺失問題，監管範圍覆

蓋整個金融領域，分工更為合理，將大大提高金融監管效率。

同時，將人行、中證監的投資者保護職能劃歸國家金融監督管理總局，以及讓地方政府設立

的金融監管機構專司監管、不加掛金融辦或金融工作局牌子，都將有助於提升金融監管專業水平

。

而此次人行分支機構改革結合基本國情，撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級支行

等改革措施較好地實現了與國內行政區劃之間的匹配，加強與地方之間的協調配合，有助於增強

貨幣政策的傳導性，更好地支持金融服務實體經濟功能，有助於進一步完善中國特色金融監管體

系。（ｌｃ）

