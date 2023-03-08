【兩會解讀】高盛：改革旨在加強金融數據監管，減編制就業影響微

《經濟通通訊社８日專訊》時隔五年，中國再度啟動國家機構改革，宣布新組建國家數據局

、重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監會；中證監也由國務院直

屬事業單位調整為國務院直屬機構，並將發改委的企業債券發行審核職責劃入，統一負責公司（

企業）債券發行審核工作等。

高盛最新發布的報告指，這份改革方案說明，中國政府新一屆領導人的目標是在未來幾年進

一步加強金融監管，更有效地促進科技發展、加強數據監管。

高盛表示，保留中證監並使其在行政上更加重要，表明中國的政策制定者更加註重發展權益

市場，推動更多的直接融資，以更好地實現資本配置、減緩債務積累壓力。



＊機關編制精減５％，受影響公務員總數不到城鎮就業的０﹒０１％＊



另一個值得注意的是，方案提到，中央國家機關各部門人員編制統一按照５％的比例進行精

減，並給予五年過渡期。高盛認為，這對今年城鎮就業影響較小，受影響的公務員總數可能不到

城鎮就業的０﹒０１％，且該縮減不一定非通過裁員，可轉移至其他公共機構實施。

高盛提到，中共的機構改革計劃還未出台，可能會在兩會結束後不久發布，這與政府主要機

構新領導人的任命一起，將提供更多關於未來經濟和金融監管政策的線索。（ｌｃ）

