《午市前瞻》專家指恒指１９６００不能失，美團勢弱惟可分段吸納

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收報２００１４，跌５２０點或２﹒５３％，主板
成交６４４﹒８８億元。恒生中國企業指數報６７１２，跌２００點或２﹒９％。恒生科技指數
報３９６７，跌１５５點或３﹒７７％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４８元，跌９元或２﹒５２％，成交３８﹒６億元；美團收報
１３１﹒５元，跌６﹒４元或４﹒６４％，成交２８﹒２４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８５﹒６５元，跌２﹒９５元或３﹒３３％，成交２３﹒３４億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
＊溫鋼城：兩會扶持政策憧憬落空＊
恒指今日低開２７７點，報２０２５６。早段科技及內房受壓，京東（０９６１８）、美團
（０３６９０）等重磅科技股沽壓較大，拖低恒指表現，跌幅曾擴至５００點。
ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地
首２個月進出口數據雙雙下降，其中出口減少６﹒８％，而進口亦減少１０﹒２％，反映內地需
求不大，經濟狀況未復元。而且，國務院進行大改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再保
留中國銀行保險監督管理委員會，突然有如此大幅變動，某程度提高市場對政策風險的憂慮。他
續指，暫時未見兩會有具體的扶持政策，讓市場憧憬落空，疊加鮑威爾「放鷹」、北水淨流出等
因素，導致恒指今早走勢偏淡。
溫鋼城提到，恒指上日曾升逾２００點，午後卻曾倒跌逾１００點，最後高開低收，今日更
加裂口下跌，短線料會繼續調整，下個重要關口為１９６００。
＊騰訊派美團股份死線將至＊
科技股之中，美團上日跌３﹒５％，是拖累恒指由升轉跌的主要股票。今日沽壓未止，早段
曾跌逾４％，並曾跌穿１月低位１３２﹒１元。事實上，美團上日的賣空金額達８﹒１６億元，
佔成交金額的１７﹒３９％。
溫鋼城認為，美團股價近日持續受壓，或與騰訊（００７００）即將派發公司的股份有關。
騰訊於去年１１月宣布再次啟動實物派息，股東每持有１０股騰訊，可獲派１股美團Ｂ股作為特
別中期股息，合共派發９﹒５８億股美團，派發日期為３月２４日。
部署方面，溫鋼城指暫時未見有對美團極為不利的消息，相信騰訊派貨陰霾過去後，股價走
勢有所好轉。投資者可於現價及１２０元分段吸納，去年１０月低位１１２﹒８元都失守則止蝕
離場。（ｅｒ）
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