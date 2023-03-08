【企業盈喜】粵海廣南（１２０３）料去年多賺１﹒４倍至１﹒３億

《經濟通通訊社８日專訊》粵海廣南（０１２０３）公布，預期截至２０２２年１２月３１

日止年度，公司股東應佔之未經審核綜合溢利為約１﹒３億元，較２０２１年度的５４００萬元

，增加約１４０％。

溢利增加主要因肉品屠宰及馬口鐵業務利潤有所上升；經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司

的業績改善並減少了虧損。（ｈｐ）

