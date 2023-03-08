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08/03/2023 12:11

【企業盈喜】粵海廣南（１２０３）料去年多賺１﹒４倍至１﹒３億

　　《經濟通通訊社８日專訊》粵海廣南（０１２０３）公布，預期截至２０２２年１２月３１
日止年度，公司股東應佔之未經審核綜合溢利為約１﹒３億元，較２０２１年度的５４００萬元
，增加約１４０％。
　　溢利增加主要因肉品屠宰及馬口鐵業務利潤有所上升；經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司
的業績改善並減少了虧損。（ｈｐ）

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