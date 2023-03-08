聯通去年多賺１６﹒５％至１６７﹒５億人幣，派息１０﹒９分人幣

《經濟通通訊社８日專訊》中國聯通（００７６２）公布，截至２０２２年１２月３１日止

全年純利１６７﹒４５億元（人民幣．下同），按年升１６﹒５％，符預期；每股基本盈利５５

分；派末期息１０﹒９分，按年升１３﹒５％。連同中期股息每股１６﹒５分，全年股息合計每

股２７﹒４分，按年升２６﹒９％。派息率為５０％，按年升４個百分點。

集團指，在剔除非經營性損益後，公司權益持有者應佔盈利規模創公司上市以來新高。期內

收入３５４９﹒４億元，按年升８﹒２６％。ＥＢＩＴＤＡ為９９２億元，創上市新高。



＊服務收入升７﹒８％＊



期內，服務收入３１９３﹒５億元，按年增長７﹒８％。移動出帳用戶超過３﹒２億戶，

５Ｇ套餐用戶滲透率達到６６％，移動用戶ＡＲＰＵ連續三年實現正增長。

固網寬帶出賬用戶超過１億戶，連續兩年淨增用戶突破８００萬戶。產業互聯網實現收入

７０５億元，按年升２８﹒６％。產業互聯網佔服務收入比首次突破２０％，創新業務收入佔比

達到歷史新高。



＊資本開支增至７６９億元＊



去年資本開支７４２億元。集團指，將進一步擴大投資，資本開支水平將增加至７６９億元

，其中算網投資佔比將超過１９％。（ｈｐ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

