【企業盈警】亞證地產料去年虧損收窄至不逾５０００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》亞證地產（００２７１）公布，預期於截至２０２２年１２月

３１日止年度，錄得淨虧損不超過５０００萬元，相比截至２０２１年１２月３１日止年度之淨

虧損約１５﹒６３億元大幅減少，主要原因為應收貸款及利息之減值虧損減少等。（ｈｐ）

