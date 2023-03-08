《經濟通通訊社８日專訊》亞證地產（００２７１）公布，預期於截至２０２２年１２月
３１日止年度，錄得淨虧損不超過５０００萬元，相比截至２０２１年１２月３１日止年度之淨
虧損約１５﹒６３億元大幅減少，主要原因為應收貸款及利息之減值虧損減少等。（ｈｐ）
08/03/2023 17:11
【企業盈警】亞證地產料去年虧損收窄至不逾５０００萬元
《經濟通通訊社８日專訊》亞證地產（００２７１）公布，預期於截至２０２２年１２月
３１日止年度，錄得淨虧損不超過５０００萬元，相比截至２０２１年１２月３１日止年度之淨
虧損約１５﹒６３億元大幅減少，主要原因為應收貸款及利息之減值虧損減少等。（ｈｐ）
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