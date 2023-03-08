【企業盈警】灣區發展料去年盈利跌６１％至２﹒７９億人民幣

《經濟通通訊社８日專訊》灣區發展（００７３７）公布，預期集團去年可能錄得公司擁有

人應佔溢利約２﹒７９億元（人民幣．下同），較截至２０２１年１２月３１日止年度公司擁有

人應佔溢利約７﹒１１億元，下跌約６１％。

預期下跌主要歸因於疫情持續導致淨路費收入下跌，以及人民幣貶值錄得匯兌虧損。

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