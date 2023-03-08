【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒５５億元，買盈富沽藥明

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開２７７點，報２０２５６點。最高跌２６４點報
２０２６９點，最低跌５６５點報１９９６９點。恒指收報２００５１點，跌４８３點或
２﹒３５％。
北水全日淨流入７５﹒５５億元，上日淨流出７﹒８億元。北水淨買入最多的個股依次是盈
富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１１７４﹒７９億元減少８％。其中港股通成交３６４﹒９億元，佔總成交
３１﹒１％。
盈富基金跌２﹒３２％報２０﹒２４元，北水淨買入３３﹒４億元；騰訊控股跌２﹒０７％
報３４９﹒６元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動跌０﹒４％報６２元，北水淨買入２﹒７億
元。
藥明生物跌４﹒２２％報５３﹒３元，北水淨賣出１﹒６億元；香港交易所跌１﹒７７％報
３２７﹒８元，北水淨賣出０﹒５億元；建設銀行跌１﹒７６％報５﹒０１元，北水淨賣出
０﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ３３﹒４０
騰訊控股 （００７００） ３﹒６７
中國移動 （００９４１） ２﹒７１
香港科技探索 （０１１３７） １﹒５４
新東方在綫 （０１７９７） １﹒１７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －１﹒６５
香港交易所 （００３８８） －０﹒４６
建設銀行 （００９３９） －０﹒４３
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