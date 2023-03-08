《美元走勢－羅明立》鮑威爾言論強硬，市場關注周五就業數據

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３７﹒５４ １３７﹒９１ １３７﹒２４

歐元╱美元 １﹒０５４５ １﹒０５５１ １﹒０５２４

英鎊╱美元 １﹒１８２３ １﹒１８３６ １﹒１８１０

美元╱瑞郎 ０﹒９４２０ ０﹒９４３９ ０﹒９４１８

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４９０

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾周二（７日）出席國會聽證會時表示，近期的經濟數據強於

預期，美聯儲局很可能需要比預期更大的幅度提高利率，加息周期的最終利率可能會高於預期，

如果情況持續，局方將提高升息的步伐。市場認為其言論較之前更為強硬，預期３月議息時加息

０﹒５％的機率迅速上升，美債孳息率抽升，２年期國債息率突破５厘，美匯指數大幅上升，突

破今年的高位１０５﹒６３，非美貨幣全面下跌。

歐元再跌近１﹒０５，相較其他非美貨幣表現已算不錯，奧地利央行行長表示支持未來幾個

月都加息０﹒５％，合共再加息２％以應對頑固的通脹，歐央行貨幣政策趨緊或限制其跌幅，關

注１﹒０４５０的表現。周五（１０日）的就業數據將是判斷美聯儲局是否需要加息０﹒５％的

首個重要指標。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４９０ １﹒０５８０ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒６５３０ ０﹒６６３０ ０﹒６４９０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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