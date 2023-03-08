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08/03/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２００２８點，跌３點，低水２３點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００３４點，升３點，低水１７點
，最新報２００２８點，跌３點，低水２３點，合約成交７５７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７３２點，升２點，高水５點，最新報６７２８點，跌２
點，高水１點，合約成交２６４張。

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