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08/03/2023 19:10

《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，港鐵京東公布業績

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及港鐵京東公布業績，料為周四（９
日）市場焦點。
　
＊日本央行一連兩日議息，日本公布第四季ＧＤＰ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，日本央行周四起一連兩日舉行貨幣政策會議，歐盟貿易官員舉行非
正式會議。周四本港時間４：００ｐｍ，俄羅斯外長拉夫羅夫與沙特外交大臣費薩爾舉行會談。
晚上９：１５ｐｍ，英倫銀行金融穩定策略和風險主管Ｓａｒａｈ　Ｂｒｅｅｄｅｎ講話。
　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料
由下滑０﹒２％改善至升０﹒２％；２月貨幣供應Ｍ２；２月貨幣供應Ｍ３。本港時間
９：３０ａｍ，中國公布２月消費者物價指數，年率升幅料由２﹒１％收窄至１﹒９％；２月生
產者物價指數年率跌幅料由０﹒８％擴大至１﹒３％。本港時間２：００ｐｍ，日本公布２月工
具機訂單。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１６５﹒５萬升至
１６６萬；首次申請失業救濟金人數，料由１９萬升至１９﹒５萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：京東物流（０２６１８）、港鐵（０００６６）、京東集
團（０９６１８）等。（ｗａ）

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