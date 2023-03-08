《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，港鐵京東公布業績

《經濟通通訊社８日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及港鐵京東公布業績，料為周四（９

日）市場焦點。



＊日本央行一連兩日議息，日本公布第四季ＧＤＰ＊



各國重要經濟活動方面，日本央行周四起一連兩日舉行貨幣政策會議，歐盟貿易官員舉行非

正式會議。周四本港時間４：００ｐｍ，俄羅斯外長拉夫羅夫與沙特外交大臣費薩爾舉行會談。

晚上９：１５ｐｍ，英倫銀行金融穩定策略和風險主管Ｓａｒａｈ Ｂｒｅｅｄｅｎ講話。

數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料

由下滑０﹒２％改善至升０﹒２％；２月貨幣供應Ｍ２；２月貨幣供應Ｍ３。本港時間

９：３０ａｍ，中國公布２月消費者物價指數，年率升幅料由２﹒１％收窄至１﹒９％；２月生

產者物價指數年率跌幅料由０﹒８％擴大至１﹒３％。本港時間２：００ｐｍ，日本公布２月工

具機訂單。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１６５﹒５萬升至

１６６萬；首次申請失業救濟金人數，料由１９萬升至１９﹒５萬。

在本港，明日公布業績的公司有：京東物流（０２６１８）、港鐵（０００６６）、京東集

團（０９６１８）等。（ｗａ）

