國泰（００２９３）去年虧損擴大至６５﹒５億元，不派息

《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年
股東應佔虧損擴大至６５﹒４８億元，而２０２１年同期虧損５５﹒２７億元；每股普通股虧損
１﹒１１３元，不派末期息。
期內，收益按年增１２％至５１０﹒３６億元。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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