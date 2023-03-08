國泰（００２９３）去年虧損擴大至６５﹒５億元，不派息

《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年

股東應佔虧損擴大至６５﹒４８億元，而２０２１年同期虧損５５﹒２７億元；每股普通股虧損

１﹒１１３元，不派末期息。

期內，收益按年增１２％至５１０﹒３６億元。（ｒｈ）



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