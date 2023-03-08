【互聯互通】港交所陳翊庭：滬港通擴容將「改變遊戲規則」

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）聯席營運總監陳翊庭在《彭博電視》接受
訪問時表示，許多公司已主動與港交所聯繫，以了解更多有關被納入滬港通計劃的國際公司的發
展情況，該計劃是「重大的遊戲規則改變者」（Ｍａｊｏｒ Ｇａｍｅ Ｃｈａｎｇｅｒ），而
來自不同行業的多元化公司現在都在進行首次公開募股。（ｂｎ）
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