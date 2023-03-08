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08/03/2023 17:12

【企業盈警】湯臣料去年應佔除稅後綜合溢利大跌約９５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》湯臣集團（００２５８）公布，根據初步估計，預期集團截至去
年１２月３１日止年度之股東應佔除稅後綜合溢利將較２０２１年同期之２﹒８３億元錄得大幅
下跌約９５％。
　　主要歸因於物業發展及投資業務表現下滑。在內地之疫情及封控措施之影響下，集團於截至
去年１２月３１日止年度來自物業銷售及租賃之收入金額及毛利率均下跌。此外，由於集團根據
會計準則對投資物業進行市場估值錄得公平值變動而產生大額之未變現虧損，故進一步影響集團
在回顧年度之業績。（ｂｎ）

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