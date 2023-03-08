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08/03/2023 16:35

《小傳日記》ＨＫＴＶｍａｌｌ開直播頻道，直播帶貨殺出血路？

　　《小傳日記》自從新東方在綫（０１７９７）向直播帶貨發展後，結果殺出一條血路，股價
由２﹒８４銀歷史低位鹹魚翻生，升到今年１月高位７５﹒５５銀，公司市值都番幾番。今年１
月中，新東方在綫公布，截至去年１１月３０日止中期未經審核純利約５﹒８５億元人民幣，每
股盈利５８分，２０２１年度虧損逾５億元人民幣。「直播帶貨」呢四隻字變到好值錢咁，近期
有唔少公司都開設直播帶貨，股價急升得好快。
　　香港科技探索（０１１３７）宣布，旗下２４小時網上購物商場ＨＫＴＶｍａｌｌ加強發展
直播購物頻道「ＨＫＴＶＬｉｖｅ」嘅直播系統功能，會喺今年４月中旬試播。第一階段支援
７０條直播頻道，預計喺５月正式推出，並逐步擴展到１００條頻道，全力支援線上同實體零售
商戶喺ＨＫＴＶｍａｌｌ手機應用程式製作直播節目。
　　集團話，無論大中小型企業，都可享３％嘅極低佣金。透過製作直播節目，隨意將實體店營
業時間拓展到每星期７日，每日２４小時，以即時同觀眾之間互動，直接接觸超過１５０萬潛在
客戶。
　　香港科技探索股價今日急升超過２７巴仙，成支大陽燭隊爆舊年１２月開始嘅橫行區。雖然
９日ＲＳＩ就嚟嚴重超買，但睇下之前嘅新東方在綫，再睇近幾日嘅ＴＶＢ（００５１１）嘅股
價走勢，呢啲時候技術指標似乎無乜參考性。總之有直播帶貨概念，有嘢憧憬下，就可以炒得好
誇張，某程度上反映「孖屐」係幾咁唔理性呀！當然，所謂物極必反，炒過火都會炒燶，想搭「
順風車」嘅朋友切忌瞓身去追呀！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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