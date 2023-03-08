《小傳日記》ＨＫＴＶｍａｌｌ開直播頻道，直播帶貨殺出血路？

《小傳日記》自從新東方在綫（０１７９７）向直播帶貨發展後，結果殺出一條血路，股價

由２﹒８４銀歷史低位鹹魚翻生，升到今年１月高位７５﹒５５銀，公司市值都番幾番。今年１

月中，新東方在綫公布，截至去年１１月３０日止中期未經審核純利約５﹒８５億元人民幣，每

股盈利５８分，２０２１年度虧損逾５億元人民幣。「直播帶貨」呢四隻字變到好值錢咁，近期

有唔少公司都開設直播帶貨，股價急升得好快。

香港科技探索（０１１３７）宣布，旗下２４小時網上購物商場ＨＫＴＶｍａｌｌ加強發展

直播購物頻道「ＨＫＴＶＬｉｖｅ」嘅直播系統功能，會喺今年４月中旬試播。第一階段支援

７０條直播頻道，預計喺５月正式推出，並逐步擴展到１００條頻道，全力支援線上同實體零售

商戶喺ＨＫＴＶｍａｌｌ手機應用程式製作直播節目。

集團話，無論大中小型企業，都可享３％嘅極低佣金。透過製作直播節目，隨意將實體店營

業時間拓展到每星期７日，每日２４小時，以即時同觀眾之間互動，直接接觸超過１５０萬潛在

客戶。

香港科技探索股價今日急升超過２７巴仙，成支大陽燭隊爆舊年１２月開始嘅橫行區。雖然

９日ＲＳＩ就嚟嚴重超買，但睇下之前嘅新東方在綫，再睇近幾日嘅ＴＶＢ（００５１１）嘅股

價走勢，呢啲時候技術指標似乎無乜參考性。總之有直播帶貨概念，有嘢憧憬下，就可以炒得好

誇張，某程度上反映「孖屐」係幾咁唔理性呀！當然，所謂物極必反，炒過火都會炒燶，想搭「

順風車」嘅朋友切忌瞓身去追呀！請請！



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