【企業盈警】中昌國際料去年綜合除稅後虧損不少於６０００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》中昌國際控股（００８５９）公布，截至２０２２年１２月３１

日止年度，預期集團於２０２２財政年度將錄得綜合除稅後虧損淨額不少於約６０００萬元，相

比截至２０２１年１２月３１日止年度則錄得綜合除稅後溢利約２﹒４６億元。

集團業績有此倒退主要是由於並無錄得於２０２１財政年度就出售上海岳信企業管理咨詢

１００％股權所得之單次及非經常性收益所產生之淨收益。（ｂｎ）

