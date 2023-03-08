《真知灼見－溫灼培》聯儲局警告會致力加息打擊通脹

《真知灼見》聯儲局主席鮑威爾在昨晚（７日）美國參議院聽證會上發言時警告，持續的高

通脹加上整體經濟比預期強將有機會加大該局往後加息步伐，並使最終息率水平可能會較原先估

計要高。另外，對於２％的通脹目標，鮑威爾認為有必要維持作為該局打擊通脹的一個指導方向

。受上述言論影響，美國２年期債息上破５厘水平，今早（８日）於亞洲市場報５﹒０４％，直

迫２００７年６月，即約１６年高位５﹒１４５％水平。至於美股則全線下跌，美元匯價上升。

今早於亞洲市場美匯指數報１０５﹒６９指數點。



＊對美息的峰值估計市場暫未變＊



按利率期貨價格變化顯示，現市場估計於本月２３日議息會加息２５基點依然是市場共識，

至於加息半厘機率亦增至六成。而美息是次加息周期的最終峰值，現市場估計攀至５﹒５％是共

識，至於攀至５﹒７５％見頂的機率則仍只有三成，非市場主流。當然，這一切有機會再變視乎

本周五（１０日）美國公布出的就業數字而定。現市場估計美國２月非農業職位繼１月大幅增加

５１﹒７萬後再增加２０萬個。



＊鮑威爾言論只是確認市場看法＊



從近期美國公布出的強勁經濟數據，如非農職位及零售銷售數字的大幅上升，１月ＰＣＥ物

價指數（聯儲局最看重的通脹數字）由１２月的４﹒６％（年比）不跌反升上４﹒７％所見，相

信市場某程度上也估計聯儲局不能放慢加息步伐，只是當從鮑威爾口中說出，市場更加確認有關

看法而已。明顯，最終美息哪水平見頂，重點還看往後美國公布的經濟數字而定。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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