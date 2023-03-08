  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2023 16:16

恒指低收４８３點，碧服插逾７％，電視廣播逆市飆８５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指瀉５７４點，港股向下，恒生指數
全日收報２００５１，跌４８３點或２﹒３５％，主板成交１１７４﹒７９億元。恒生中國企業
指數報６７２７，跌１８５點或２﹒６８％。恒生科技指數報３９８９，跌１３３點或
３﹒２３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４９﹒６元，跌７﹒４元或２﹒０７％，成交７３﹒８５億元
；美團收報１３１﹒９元，跌６元或４﹒３５％，成交５１﹒７５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８５﹒７５元，跌２﹒８５元或３﹒２２％，成交４４﹒６９億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　碧桂園服務（０６０９８）收跌７﹒１７％，報１４﹒２４元，該股成交約２８６８萬股，
涉資４﹒１６億元，盤中高見１５﹒１２元，最低見１４﹒２４元；石藥集團（０１０９３）跌
６﹒２３％，收報８﹒１３元；碧桂園（０２００７）跌５﹒３３％，收報２﹒３１元；信義玻
璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１４﹒８元。
　　龍湖（００９６０）收跌４﹒５９％，報２２﹒８５元；招行（０３９６８）跌４﹒５５％
，收報４０﹒９元；申洲國際（０２３１３）跌４﹒４３％，收報８５﹒２元；京東集團
（０９６１８）跌４﹒３５％，收報１７８﹒３元。
　　另外，中聯通（００７６２）逆市收升３﹒４８％，報６﹒２４元，該股成交約６３３６萬
股，涉資３﹒８８億元，盤中高見６﹒２５元，最低見５﹒９５元；電視廣播（００５１１）升
８５﹒０８％，收報１３﹒４元。（ｋｙ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事08/03/2023
《神州經脈》機構改革金融監管加強　人民幣逼近7　滬指連跌三日
人氣文章財經熱話08/03/2023
呷哺呷哺發盈警插逾半成　中資餐飲股受累齊下挫可買入？
人氣文章財經熱話08/03/2023
最新研究顯示賺錢愈多愈快樂
人氣文章國際動態08/03/2023
據報印尼雅萬高鐵工程引發爭議，當地政府陷入兩難
人氣文章中國故事08/03/2023
【兩會焦點】一文看清國務院改革 銀保監落幕 金管總局權力更集中
人氣文章香港要聞08/03/2023
李家超趁婦女節向全港女士及特區女高官表達敬意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金