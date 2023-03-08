恒指低收４８３點，碧服插逾７％，電視廣播逆市飆８５％

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指瀉５７４點，港股向下，恒生指數
全日收報２００５１，跌４８３點或２﹒３５％，主板成交１１７４﹒７９億元。恒生中國企業
指數報６７２７，跌１８５點或２﹒６８％。恒生科技指數報３９８９，跌１３３點或
３﹒２３％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４９﹒６元，跌７﹒４元或２﹒０７％，成交７３﹒８５億元
；美團收報１３１﹒９元，跌６元或４﹒３５％，成交５１﹒７５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８５﹒７５元，跌２﹒８５元或３﹒２２％，成交４４﹒６９億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
碧桂園服務（０６０９８）收跌７﹒１７％，報１４﹒２４元，該股成交約２８６８萬股，
涉資４﹒１６億元，盤中高見１５﹒１２元，最低見１４﹒２４元；石藥集團（０１０９３）跌
６﹒２３％，收報８﹒１３元；碧桂園（０２００７）跌５﹒３３％，收報２﹒３１元；信義玻
璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１４﹒８元。
龍湖（００９６０）收跌４﹒５９％，報２２﹒８５元；招行（０３９６８）跌４﹒５５％
，收報４０﹒９元；申洲國際（０２３１３）跌４﹒４３％，收報８５﹒２元；京東集團
（０９６１８）跌４﹒３５％，收報１７８﹒３元。
另外，中聯通（００７６２）逆市收升３﹒４８％，報６﹒２４元，該股成交約６３３６萬
股，涉資３﹒８８億元，盤中高見６﹒２５元，最低見５﹒９５元；電視廣播（００５１１）升
８５﹒０８％，收報１３﹒４元。（ｋｙ）
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