《股語有云－古添力》九倉置業優質資產煞食，中線目標５７﹒５銀

《股語有云》九龍倉置業（０１９９７）為本港物業投資及營運商，擁有香港投資物業。旗

艦物業為海港城及時代廣場，亦擁有及經營中環卡佛大廈及會德豐大廈，以及九龍東荷里活廣場

。

九龍倉置業由九龍倉集團（００００４）分拆上市，間接擁有海港企業（０００５１）約

７２％權益。海港企業持有位於海港城之馬哥孛羅香港酒店及位於中環之ＴｈｅＭｕｒｒａｙ酒

店，以及若干中國物業權益。

截至２０２２年１２月３１日止全年度業績，九倉置業錄得淨虧損８８﹒５６億元，每股基

本虧損２﹒９２元，期內收入１２４﹒５９億元，按年跌２２﹒３％。上年同期錄得純利

４３﹒９１億元。



＊小陽燭炒上，現黃金交叉訊號＊



期內基礎淨盈利按年跌５％至６１﹒７５億元，遜預期。期內投資物業重估虧損淨額擴大至

１４８﹒７５億元，２０２１年同期則虧損２２億元。集團去年收入按年減少２２％至

１２４﹒５９億元，營業盈利減少２％至８８﹒４１億元，主因海港企業確認入帳的發展物業銷

售額減少，部分因投資物業分部的成本節省而被抵銷。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒１４億元淨流入九倉置業，過

去一個月有逾２﹒０７億元淨流入，過去三個月有逾８﹒８８億元淨流入。

技術走勢方面，九倉置業今日以小陽燭炒上，雖於５０天線前受阻，惟逆市上升，一定有其

原因，而且１０天線升越２０天線出現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ升至６９水平，由於九倉置

業擁有香港優質資產，添力建議，現水平４４﹒６５銀不妨買入，首站為早前高位４７﹒８銀，

中線以２０１８年５月高位５７﹒５４銀為獲利目標，跌穿４０﹒８２銀（１００天線所在）止

蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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