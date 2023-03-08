【兩會焦點】龔正：建議完善國家層面推動上海金融中心建設的機制

《經濟通通訊社８日專訊》兩會期間，全國人大代表，上海市市長龔正在上海團小組會議上
說，建議支持上海在自貿區、臨港新片區、虹橋國際中央商務區進一步擴大開放，加大壓力測試
；支持完善上海國際金融中心建設國家層面的統籌推進機制；支持上海創建國家級數據交易所；
支持上海國際航運中心洋山深水港區小洋山北作業區集裝箱碼頭及配套工程用海審批。（ｌｃ）
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