【兩會焦點】政協全體會議聽取政協章程修正案草案的說明

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》全國政協十四屆一次會議７日上午在人民大

會堂舉行第二次全體會議，主要議程是聽取關於中國人民政治協商會議章程修正案（草案）的說

明。

政協副主席巴特爾就政協章程修改的工作情況、修改的原則、修改的主要內容作了說明。他

說，對政協章程進行適當修改，是更好堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、

加強人民政協制度建設和自身建設的一件大事。政協章程只有不斷適應新形勢、作出新規範，才

能更好發揮作用、推動人民政協事業發展。修改後的政協章程總體保持穩定，結構不變，充實重

要內容，完善相關表述。



＊高永文：港澳可打造國際中醫藥貿易中心＊



１３位政協委員作大會發言。其中，高永文發言稱，香港和澳門對中醫藥文化的認同感極高

，中醫藥科研強、貿易發達，在國際市場開拓等方面處於領先地位。港澳可以發揮所長，服務國

家所需，積極參與制定中醫藥國際標準化工作，打造國際中醫藥貿易中心，推動中醫藥產業高質

量發展。

林毅夫表示，中國發展具有後來者優勢、換道超車優勢、新型舉國體制優勢、超大規模國內

市場優勢。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極穩定市場預期，充分挖掘創新潛力，大力

開發人口質量紅利，加快構建新發展格局，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

苗圩表示，要發揮中國超大規模市場優勢和新型舉國體制優勢，大力加強關鍵核心技術攻關

；發揮龍頭企業帶動作用，促進中小企業專精特新發展；深化改革開放，持續增強發展動力與活

力，扎實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

錢智民表示，提升國有企業產業引導和創新能力，要積極發揮產業引領作用，加快推動創新

型國有企業建設，完善董事會職能定位與運作機制，不斷深化改革，提高核心競爭力，為建設現

代化產業體系、推動經濟社會高質量發展作出突出貢獻。

王煜委員代表全國工商聯發言說，預期穩、信心足，企業就會敢於擴大投資、勇於開拓市場

，優秀企業家精神就會有效激發，市場活力和發展動能就會充分釋放。期待相關部門協同發力，

以務實行動優化環境，使民企聚精會神，讓民企大顯身手，促民企行穩致遠。

張恩迪委員代表致公黨中央發言稱，要深入推進能源革命、科技革命和經濟轉型，推動煤電

減碳增效，抓緊落實國家氫能產業發展規劃，統籌推進碳達峰碳中和。

