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08/03/2023 09:24

【兩會解讀】華創證券：機構改革加強金融領域中央統一管理防風險

　　《經濟通通訊社８日專訊》在昨日舉行的十四屆全國人大一次會議上，《國務院機構改革方
案》提請審議。《方案》的具體內容包括：重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局；
深化地方金融監管體制改革；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人
民銀行分支機構改革；完善國有金融資本管理體制；加強金融管理部門工作人員統一規範管理；
組建國家數據局等。
　
＊發改委企業債審批權歸入中證監＊
　
　　華創證券發布研究報告指出，本次國務院機構改革主要聚焦金融和科技改革。在加強金融監
管方面，本次改革將中證監從國務院直屬事業單位提升為國務院直屬機構，並劃入發改委的企業
債券發行審核職責；在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金
融業監管；此外深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方
金融監管體制；完善國有金融資本管理體制。整體來看，本次機構改革加強了金融領域的中央統
一管理以及監管力度，防範化解金融風險依然是未來政策的重要主題。
　　在科技改革方面，本次機構改革方案重組優化了科學技術部，分散部分職能的同時，加強了
推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理等職能；組建國家數據局，由發改委管理，統
籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。關注去年９月深改委審議通過的《關於健
全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》後續出台，數字經濟發展或
將進一步提速。（ｌｃ）

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